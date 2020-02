RC Strasbourg – LOSC (1-2) : Galtier reste méfiant face au risque de crise

false

Dans une période compliquée pour le LOSC avec deux éliminations en Coupe (dont une qui fait tâche à Epinal) et un revers face au PSG, la victoire à Strasbourg fait du bien. Si tout n’a pas été parfait notamment en première période, les Dogues ont su renverser la tendance.

Christophe Galtier, qui a su remettre ses joueurs sur de bons rails, peut donc continuer d’afficher de la confiance en son travail. « Le but que nous subissons nous met à l’envers même si Strasbourg ne s’était pas créé beaucoup d’occasions jusque-là. On a tenu tant bien que mal jusqu’à la pause. C’était mieux en seconde période. Le jeu positionné était mieux posé […] Quand il y a des mauvais résultats, il y a de la colère, de la frustration de la remise en cause. Je suis là, l’entraîneur doit maintenir le cap et ne pas trembler quand ça ne va pas. Ne pas tanguer mais travailler sur ses convictions. »

Par la suite, le coach du LOSC a évacué une éventuelle atmosphère de crise dans son groupe. Même s’il est bien conscient que la victoire à Strasbourg ne peut pas tout faire disparaître d’un coup de baguette magique. « Vous parlez de crise mais ce n’est pas ce que j’ai ressenti sur la préparation du match à Strasbourg. On a réussi à s’isoler sérieusement en étant précis sur ce qu’on voulait faire. Ça ne reste qu’une victoire, il faudra prendre des points derrière, mardi (contre Rennes) et vendredi (à Angers). J’ai assez d’expérience pour savoir qu’il faut être lucide sur l’analyse. On a gagné, c’est bien mais c’est à la fin de la semaine qu’on verra si on est mieux. J’ai vu des erreurs techniques inhabituelles en première période, beaucoup trop de précipitation alors qu’il y avait des situations où on pouvait faire très mal », a relevé Galtier après la rencontre.