RC Strasbourg – LOSC (1-2) : Ménès souligne les choix gagnants de Galtier

C’est un succès important que le LOSC a obtenu sur la pelouse du RC Strasbourg (2-1). Après une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Christophe Galtier auraient pu sombrer dans la crise en cas de contre-performance.

Finalement, les Dogues ont plutôt montré du caractère en réussissant à remporter un match après avoir pourtant concédé l’ouverture du score. Et Christophe Galtier, qui a opéré des changements tactiques en cours de match, a été récompensé.

De quoi récolter les félicitations de Pierre Ménès. Sur son blug, le consultant du CFC a souligné l’influence décisive du coach lillois. « Lille a bien réagi à Strasbourg après une première période très compliquée, pendant laquelle les Alsaciens se sont montrés assez brillants, ouvrant le score par Thomasson sur une énorme faute de Renato Sanches. Et puis Galtier a fait les changements qu’il fallait en faisant notamment entrer Ikoné qui s’est montré décisif en déposant le corner sur la tête de Gabriel, avant que l’inévitable Osimhen ne donne la victoire aux Dogues en transformant un penalty obtenu pour une main de Carole. Cette victoire remet le LOSC à l’endroit après trois défaites consécutives et une piteuse élimination en Coupe », a écrit le trublion de Canal Plus.