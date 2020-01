Résultats Coupe de France : le LOSC accroché à la mi-temps, la Saint-Pierroise éliminée

false

Trois matches des 16es de finale débutaient à 13h ce samedi. L’OGC Nice a validé son billet pour les 8es de finale en écartant le Red Star (2-1) grâce à des buts de Barbosa et Ganago. Dans les deux autres rencontres, entre « petits », Prix-les-Mézières s’est incliné contre Limonest (0-1) sous les yeux de Sidney Govou, le conseiller du club rhodanien. Enfin, on jouait les prolongations entre Epinal et les Réunionnais de la Saint-Pierroise (0-0). Et à La Colombière, le Petit Poucet, qui jouait à 10 depuis la 15e minute et l’expulsion de Fontaine, a fini par plier, à la 118e minute, sur un but de Berkane.

Soumaoro touche du bois

Dans les deux matches débutés à 15h, à la pause, le LOSC est accroché par les amateurs de Gonfreville, au Havre. Un match que Christophe Galtier aborde pourtant avec le plus grand sérieux puisqu’il aligne quasiment tous ses titulaires disponibles même si Victor Osimhen a débuté sur le banc. Adama Soumaoro a vu sa tentative repoussée par le poteau (11e). Enfin, Belfort et Nancy sont à égalité (1-1). Les locaux avaient ouvert le score.