Lopez calme le jeu à Bordeaux, polémique au LOSC, Digard lâche du lest, Monaco chauffe Lens

OGC Nice : Digard lâche du lest L’OGC Nice ne répond plus. Battu par le PSG le week-end dernier (0-2), le Gym a encore mordu la poussière hier à Brest (0-1) et semble rentré dans le rang en Ligue 1, avec une 9e place. « On était dans une position où il n'y avait pas grand-chose à jouer, et on a lutté très fort pour essayer d'avoir un peu d'ambition et un objectif en championnat, rappelle Didier Digard. Là, plus ça s'approche, plus on joue des équipes qui ont des enjeux très importants, Paris pour le titre ou Brest pour le maintien, et ça nous a gênés. Il ne faut pas se voiler la face, il y a dix points d'écart avec Lille, qui a une super dynamique. Même si on va tout donner, ça devient vraiment trop compliqué. » Girondins : Lopez calme le jeu Suite à la lourde défaite encaissée samedi à Metz (0-3), un début de crise s’est dessiné du côté des supporters des Girondins de Bordeaux. Pas de panique, selon Gérard Lopez, qui a serré les rangs ce matin dans Sud Ouest : « Il ne faut pas verser dans le catastrophisme. Il n’y a pas de raison de s’exciter plus que ça. C’est aussi mon rôle de président de garder le cap. Restons calmes, sereins. Et, focalisons-nous sur les matchs qui viennent. »



LOSC : les VGE sermonnent les Dogues !

Le LOSC est de nouveau européen au classement. Une partie des supporters présents dans la tribune des Dogues Virage Est a pourtant réprimandé les joueurs lillois venus les saluer, hier contre le MHSC (3-1). « Ils étaient remontés par rapport à notre défaite à Angers (0-1, le 8 avril), explique Lucas Chevalier. Soi-disant, quelques joueurs n’étaient pas venus les saluer après le match alors qu’ils avaient fait le déplacement. J’y étais allé. Il est légitime qu’ils soient mécontents du résultat. Mais on aurait peut-être aimé faire une communion aujourd’hui (hier). De l’extérieur, ça peut paraître tendu comme échange. Mais il n’y a pas le feu au lac. » « Les joueurs ne le font pas exprès, notait Jonathan David. Ils peuvent être pris par l’émotion d’une défaite (et oublier de saluer les fans). » « Tout le monde a compris leurs reproches, confirmait Remy Cabella. Mais il est plus important de savourer que de se prendre la tête. »

Clermont : le club maintenu, Gastien sacoure

Suite à la victoire décrochée hier contre le SCO d’Angers, les joueurs de Clermont sont entrés en chantant et en dansant dans la petite salle de presse du stade Gabriel-Montpied pour réclamer une demi-journée de repos supplémentaire à Pascal Gastien. Celui-ci a fait mine d’hésiter puis a cédé à leur demande de reprendre mercredi, soutenus par Ahmet Schaefer, le président, qui a aussi chanté, dans le joyeux bazar qui a suivi hier la victoire renversante contre Angers (2-1). « J’ai une bande de cinglés avec moi, a plaisanté le technicien auvergnat, qui dirigera donc l’équipe en L1 pour la troisième saison de suite. On peut grignoter des places. On a l’air d’être une équipe de rigolos mais je pense que tout le monde a envie d’être dans les dix premiers à la fin du championnat. On ne va pas lâcher. »

AC Ajaccio : l’énorme lapsus de Pantaloni

« J’ai fait des changements dans mon équipe de départ, j’ai mis les joueurs qui étaient volontaires à l’enterrement. À l'entraînement, pardon ! » Dans un sourire, Olivier Pantaloni a évacué hier son lapsus mais pas sa déception, après une sixième défaite d’affilée. Le coach de l’AC Ajaccio, qui avait déjà condamné son équipe après la chute face à Auxerre (0-3, le 9 avril), vise désormais la 17 e place : « Nous n’avons pas joué de manière libérée mais nous ne sommes pas passés au travers. Il y a de la volonté. »

FC Lorient : Le Bris s’agace après Monaco

Largement battu à Louis II par l’AS Monaco, le FC Lorient semble rentrer dans le rang dans ce sprint final. « Je suis un peu agacé, mais on l’est tous, les joueurs y compris, a admis Régis Le Bris en conférence de presse. Jusqu’à présent, on s’était sentis dans le coup. Là, l’écart était insurmontable et c’est la première fois que j’ai le sentiment de ne pas exister dans le rapport de force. C’est ça qui nous agace, un peu. L’énergie que l’on avait cette semaine, à l’entraînement, ne le laissait pas supposer. Maintenant, tout est possible, mais ce n’est pas du tout l’état d’esprit du staff, du mien et de la majorité des joueurs. Ça peut arriver, il y a certainement quelques explications que l’on va traiter en interne. Il va falloir bien s’interroger, mais on veut retenir ce qui a été fait depuis le début de saison, ce qui est très positif. »

AS Monaco : Diatta attend le RC Lens de pied ferme

La belle victoire de l’AS Monaco contre les Merlus a regonflé le moral des hommes de Philippe Clement, qui ont déjà le choc de samedi prochain à Lens dans un coin de leur tête. « Comme face à Marseille, Lyon, Rennes ou Lille, ce sera un match à six points, souligne le coach du club de la Principauté. C’est bien que l’équipe ait montré un beau visage. » « On a deux points de retard sur eux, on sait ce qu’il nous reste à faire, poursuit Krépin Diatta. Ça va être un match âprement disputé : ils en veulent, nous aussi. On verra qui va mettre K.-O. l’adversaire. »

Ligue 1, J31 : L'OM revient dans la course... Monaco aussi



