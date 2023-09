Lorient - AS Monaco : les Merlus arrachent le nul, l’OM se frotte les mains !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce dimanche après-midi, à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1, l’AS Monaco a fait match nul contre le FC Lorient (2-2). Malgré l’ouverture du score des Merlus par l’intermédiaire d’Aiyegun Tosin (2’), Aleksandr Golovin (17’) a égalisé avant que Folarin Balogun (69’) donne l’avantage aux Monégasques en fin de match. Cependant, à la dernière seconde, Romain Faivre (90’ +7) a arraché le match nul pour les Merlus. L’ASM est toujours leader avec 11 points alors que Lorient est 11e avec 6 points. Mais l’OM, qui reçoit ce dimanche (17h05) Toulouse, a l’occasion de revenir à égalité de points des Monégasques en cas de victoire.

Mendy a fait ses débuts

Si cette rencontre a été marquée par le premier but de Folarin Balogun avec l’AS Monaco, un autre évènement s’est produit. En effet, en fin de match, Benjamin Mendy a fait son grand retour en Ligue 1 en disputant une vingtaine de minutes. L’ancien de l’OM et de Manchester City n’avait pas joué en compétition officielle depuis plus de deux ans.

