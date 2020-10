LOSC - FC Nantes (2-0) : les Canaris vraiment ridiculisés par les Dogues ?

Il n’y a pas eu photo. Christophe Gatier a eu beau passer la brosse à reluire au FC Nantes joueur de Christian Gourcuff, les observateurs ont vu une classe d’écart entre le LOSC et les Canaris vendredi au stade Pierre-Mauroy.

Grâce à des réalisations de Nicolas Pallois contre son camp et un penalty de Burak Yilmaz, les Dogues se sont imposés en ayant connu tout de même quelques frayeurs balayées par l’excellent Mike Maignan. Pour Ludovic Obraniak, le LOSC a écrasé le FC Nantes.

« Ils les ont trimballés en long en large et en travers »

« Lille a maîtrisé de bout en bout. Ils les ont trimballés en long en large et en travers, a-t-il affirmé sur le plateau de la chaîne L’Équipe. C’est une équipe qui maîtrise son sujet jusqu’aux 18 mètres, il manque du timing dans la surface. Mais sinon, elle a rayonné sur le plan physique, techniquement très adroite. On a retrouvé Bamba et Ikoné. J’ai vu une équipe qui sait percuter, animer une offensive, créer une occasion et qui varie son jeu. Nantes a réussi quand même à sortir un peu mais les deux défenseurs centraux ont parfaitement géré les contres attaques. »