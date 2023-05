LOSC : Fonseca dans le flou, Fonte vidé, 3 renforts visés, c’est la folie Mercato avant Nantes !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Ça risque de valser au LOSC à l’intersaison ! Si on attendra le 3 juin pour connaître le classement définitif des Dogues en Ligue 1, la réception du FC Nantes ce samedi à la Decathlon Arena se fait dans l’agitation des rumeurs d’avant mercato. La première concerne José Fonte. Selon la Voix du Nord, le défenseur portugais ne prolongera pas et quittera donc le Nord cet été. Un contact s’est noué avec Maximiliano Caufriez (26 ans), le central belge prêté par le Spartak à Clermont, pour le remplacer. Pour succéder à Jonathan David, différentes pistes sont étudiées. Un échange avec Folarin Balogun pourrait être envisagé, Arsenal étant intéressé par le Canadien. Sinon, Habib Diallo ou encore Mama Baldé et Mehdi Taremi sont aussi sur la shortlist du LOSC.