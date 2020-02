LOSC : Gaitan, Stade Rennais, objectifs…Galtier avait beaucoup de choses à dire

true

« Nico Gaitan a commencé a travailler avec l’équipe mais n’est pas encore prêt à intégrer le groupe pour un match. On va aller plus vite que la musique. Est-ce qu’il sera prêt pour cette semaine ? Je ne pense pas. »

Le groupe pour Rennes

« On enregistre le retour de Bradaric. Pour Timothy Weah, je pense qu’il pourrait revenir pour Marseille. n a perdu Yusuf Yazici, Timothy Weah n’a pas joué depuis 5 mois et demi. L’enchaînement des matchs et le jeu des suspensions font qu’il y aura de la place pour tout le monde durant cette deuxième partie de saison. »

Les objectifs

« Ce serait bien d’enchaîner une 2ème victoire consécutive. C’est un championnat très serré. Une défaite à Strasbourg nous aurait positionné assez bas. Demain, c’est le 3ème contre le 4ème dans un classement qui ne veut pas dire grande chose à partir de la 4ème place. On a un calendrier vraiment difficile. On joue tous les 3 jours, c’est très compressé. On a peu de temps de récupération. Il faut être capable d’enchaîner, de créer une dynamique et de continuer de renforcer notre confiance. Il faut confirmer face à Rennes. »

🎙 Galtier : « Remy-Osimhen ont déjà joué ensemble. Mais associer ces deux joueurs plus souvent, connaissant l’intensité des matchs, alors que Weah était absent, aurait été un risque. Mais à chaque fois qu’ils ont joué ensemble, ça a apporté des buts » — LOSC (@losclive) February 3, 2020

Le Stade Rennais

« C’est nous l’an dernier. Son jeu est très clairement identifié. Vous savez tout sur cette équipe, mais elle gagne, dans des scénarios parfois incroyables, elle marque beaucoup de buts, elle est généreuse, avec cette part de réussite. »

Propos retranscrits par le compte twitter du LOSC