LOSC : Galtier a déjà bien planché sur le FC Nantes

Christophe Galtier n’aime pas se retrouver devant le fait accompli. On en a pu s’en apercevoir dans des dossiers liés au mercato, l’entraîneur du LOSC souhaite maîtriser le maximum d’éléments pour avancer plus vite. Ce fut encore le cas ce week-end. Alors qu’il s’apprêtait à recevoir le Toulouse FC en prime time (3-0), le coach des Dogues a souhaité visionner le choc entre l’OM et le FC Nantes qui se jouait en fin d’après-midi à Marseille (3-1).

« J’ai regardé 80% du match entre l’OM et le FC Nantes »

« J’ai regardé le match entre l’OM et le FC Nantes. Ce n’est pas une contre-performance de l’OM, mais une très bonne performance de Nantes qui est à souligner, a fait savoir le coach du LOSC en conférence de presse. C’est notre prochain adversaire… J’ai vu 80% du match. Je sais que c’est une équipe joueuse, vive, dynamique, qui très va vite dans la transition. Ils ont su piéger intelligemment Marseille. »

Le FC Nantes recevra le LOSC de Galtier ce dimanche à la Beaujoire pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 (15h). Sûr que le coach des Dogues aura défini un plan de jeu très clair pour contrer les Canaris en amont.