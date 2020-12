LOSC : Galtier, la requête osée qui pourrait chambouler l’OL

Le LOSC n’avance plus masqué. Même en période de Covid-19, les hommes de Christophe Galtier ont décidé d’afficher leurs ambitions et les ont encore démontrées en partie dimanche face à l’ASSE (1-1).

Le vrai problème pour le LOSC cette saison est matérialisé par l’enchaînement des matches entre Ligue Europa et L1. Pour y remédier, le Le Petit Lillois se fait l’écho d’une requête très spéciale du club lillois, qui aurait demandé à la LFP d’inverser la rencontre FC Metz-OL et LOSC-AS Monaco afin de permettre aux Dogues de jouer à 21h et non à 13h ce dimanche.

Le dossier est en cours d’étude et doit être validé par toutes les parties. Sur le papier, on ne comprend même pas d’ailleurs en quoi ce deuxième match n’avait pas eu les faveurs originelles du prime time...