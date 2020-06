LOSC : Galtier, son clin d’œil spécial Mercato au PSG

true

Si Christophe Galtier a évoqué une nouvelle fois son envie d’entraîner l’OM dans le futur, le coach du LOSC a aussi fait un point très instructif sur le projet du club lillois.



Christophe Galtier est un enfant de Marseille et comme tous les Marseillais, il parle avec le cœur. C’est encore le message qu’il a réussi à faire passer dimanche soir lors d’une interview accordée au Canal Football Club.

Questionné sur les contacts qu’il aurait pu avoir avec l’OM ces dernières semaines, à l’heure où le futur d’André Villas-Boas était incertain, le coach du LOSC a tenu à répéter qu’il n’en avait eu aucun. En revanche, ce même Galtier a confirmé qu’il rêvait d’entraîner son club de cœur à l’avenir, après son passage dans le Nord. À Lille, il faut dire que l’ancien coach de l’ASSE se sent comme un poisson dans l’eau.

« Il n’y a pas un club qui peut ne pas vendre sauf Paris »

Et ce, malgré le projet axé sur le trading de joueurs qui pourrait le contrarier. Pleinement conscient de celui-ci, Galtier est raccord avec ses dirigeants. Mieux, hormis le PSG, il pense que ne pas assumer l’idée même de vendre n’est pas honnête pour chaque club de L1. « Il n’y a pas un club qui peut ne pas vendre sauf Paris. Tous les autres sont obligés et font comme nous. Mais ils n’assument pas. Je suis avec des jeunes joueurs qui arrivent de tous les horizons et c’est épanouissant », a-t-il glissé au CFC. Pas faux.