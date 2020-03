LOSC : Galtier, une croix définitive sur l’OM ?

true

PSG – OM – Stade Rennais. Il faudrait être un sacré visionnaire pour annoncer que ce trio sera gagnant en fin de saison à l’heure de faire le bilan de la Ligue 1. Pour l’heure, ces trois équipes occupent dans l’ordre le podium mais le LOSC n’est tout de même pas très loin derrière.

Les Dogues, grâce à leur solide victoire contre l’OM dimanche au stade Pierre-Mauroy (1-0) se sont ainsi rapprochés à 7 points. Le SRFC, lui, garde six unités d’avance sur le club nordiste. Christophe Galtier répète que le LOSC n’a aucune chance de rattraper le club phocéen à la deuxième place.

Galtier ne regarde que la 3e place

« On est, je pense, trop loin pour aller chercher l’OM, a estimé l’ancien coach de l’ASSE sur beIN SPORTS. On regarde la troisième place. Pour l’instant, la deuxième est loin. On regarde aussi derrière, on est obligés. C’est un championnat qui va être très serré. Paris est en finale des deux Coupes. S’ils l’emportent, beaucoup d’équipes vont se battre pour les 5e et 6e places donc ça va donner des matchs difficiles. »

Ce week-end, l’OM va à Montpellier (samedi, 17h30), le LOSC se déplace à Brest (samedi, 20h) tandis que le Stade Rennais ira se frotter aux Girondins à Bordeaux (dimanche, 15h). Les lignes pourraient donc bouger.