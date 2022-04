LOSC - Girondins : Pierre Ménès allume deux Dogues et a relevé un petit miracle à Bordeaux

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le LOSC a sans doute perdu du terrain sur les places d’honneur en concédant le nul à domicile hier contre les Girondins de Bordeaux (0-0). Le vestiaire lillois, déçu de ne pas avoir trouvé la solution face à une équipe en infériorité numérique pendant une heure, a même sérieusement tremblé. « Les échanges ont été tendus au point de surprendre quelques témoins », a glissé L’Équipe ce dimanche.

Au-delà de ces frictions d’après-match, Pierre Ménès a analysé la rencontre en notant un petit miracle pour le FCGB. « Ce match a donné lieu à un petit événement puisque c’est la première fois de la saison que Bordeaux n’encaisse pas de but en Ligue 1, a-t-il relevé sur son blog. Les Lillois en ont marqué trois mais tous justement refusés pour hors-jeu sans même l’aide de la VAR – bravo aux arbitres pour leur perspicacité. On a pensé lorsque Kwateng a reçu un second carton jaune à mon sens très sévère que ça allait être difficile pour les hommes de Guion. »

Après avoir encensé les Girondins, Ménès s’en est vertement pris aux Dogues. « Les Bordelais se sont montrés bien plus déterminés que ces dernières semaines et ont réussi à contenir une formation nordiste qui, offensivement, n’est plus que l’ombre d’elle-même, a-t-il déploré. Yilmaz n’y arrive plus, David ne met plus un pied devant l’autre depuis qu’il a annoncé qu’il partait… Ce n’est évidemment pas une bonne affaire pour Lille dans son opération remontée au classement. Pour Bordeaux, c’est un point et dans la course au maintien ou au barrage, chaque point va compter… »

Un choc sans vainqueur



L'affiche de cette 30e journée a vu les Rennais obtenir le point du nul à Nice, avant que Bordeaux ne fasse de même sur le terrain du LOSC.https://t.co/pKHhbewKRk — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 2, 2022

Pour résumer Pierre Ménès a livré son analyse du match nul du LOSC contre des Girondins de Bordeaux, pourtant en infériorité numérique samedi dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1 (0-0). Deux Lillois n'ont pas marqué de points à ses yeux.

Bastien Aubert

Rédacteur