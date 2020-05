LOSC : Lopez prêt à mettre l’ASSE et le FC Nantes dans le rouge ?

true

Gérard Lopez a du mal à digérer l’annonce du gel de la saison de L1 et la place en Ligue Europa en 2020-2021. Le président du LOSC avait une solution alternative…

N’est pas Jean-Michel Aulas qui veut. Si le président de l’OL entend porter des recours pour contester la fin de saison annoncée par la LFP ce jeudi, Gérard Lopez semble plus beau joueur et se faire une raison en se projetant sur le prochain exercice.

Le communiqué publié par le LOSC reste néanmoins flou sur les suites à donner à ce dossier épineux, et L’Équipe laisse même entendre qu’il pourrait faire prochainement partie des clubs à emboiter le pas juridique d’Aulas.

Un classement alternatif qui fait reculer l’ASSE et le FC Nantes

S’il le fait, Lopez pourrait alors mettre en avant le classement alternatif qu’il avait proposé en début de semaine. Celui-ci est basé sur les calculs du mérite sportif, en fonction de la dynamique, des grosses équipes jouées ou non, l’équilibre de match domicile/extérieur. Avec ce classement, on peut se rendre compte de la chute de l’ASSE et du FC Nantes. Les Verts seraient 18es et barragistes, quand les Canaris reculeraient à un médiocre 16e rang.