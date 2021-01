LOSC - Mercato : cette unique recrue que Galtier pourrait faire valider à Létang cet hiver

Olivier Létang a été clair dès son intronisation à la présidence du LOSC : le mercato devrait être calme cet hiver. Cela n’empêcherait pas quelques opportunités de venir se glisser dans ce panorama. Un intérêt de Manchester United pour Boubakary Soumaré pourrait par exemple prendre plus d’épaisseur en raison de la nouvelle blessure de Paul Pogba. Lundi, une rumeur venue d’Angleterre a également émergé à propos de Tom Ince, fils du célèbre Paul et qui évolue à Stoke City en Championship. Pour Le Petit Lillois, bien informé sur les Dogues, cette information n’est pas crédible, surtout dans le domaine offensif.

Un nouveau défenseur central en cas de grosse vente en janvier ?

« Pas de recrutement prévu cet hiver, vous pouvez faire impasse sur toutes les rumeurs d’arrivée. Encore plus sur les gros salaires et les ailiers droits, peut-on lire sur Twitter. Christophe Galtier n’a pas demandé de renfort pour ce mercato hivernal donc il ne se passera rien sauf si un gros joueur part. Éventuellement un prêt en défense centrale pour remplacer Adama Soumaoro mais pour l’instant la piste interne est privilégiée. On verra sur le mois. »