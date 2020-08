LOSC – Mercato : convoitée par l’OM, cette pépite file à Madrid ! 

false

Joël Ngoya, milieu du LOSC (18 ans), a décidé de poursuivre sa carrière à l’Atlético Madrid après quelques prestations abouties avec les U19 en championnat ou en Youth League.

Le LOSC recrute malin mais doit aussi laisser filer quelques-unes de ses pépites. C’est le cas pour Joël Ngoya. Comme l’a avancé Foot Mercato hier soir, le jeune milieu de terrain des Dogues décidé de quitter Lille à la fin de son contrat aspirant au 30 juin et s’est engagé à l’Atlético Madrid.

Ngoya a signé quatre ans à Madrid

Le club espagnol a confirmé l’information sur Twitter dans la soirée et réussit le tour de force d’avoir su dompter la concurrence de l’OM, Arsenal, l’AS Rome et de la Lazio Rome. Gaucher très technique, sentinelle ou milieu relayeur, Ngoya a signé un contrat de 4 ans et intégrera l’équipe réserve et l’équipe de Youth League avec déjà la perspective de pouvoir s’entraîner régulièrement avec le groupe pro de Diego Simeone.