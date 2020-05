LOSC – Mercato : RC Strasbourg et Stade de Reims montrent la voie à Luis Campos

true

Après quelques frictions avec Gérard Lopez, Luis Campos devrait rester au LOSC. L’occasion pour certains de remettre en doute la politique sportive du club nordiste ?

Le LOSC entend réaliser quelques coups dont il a le secret au mercato. En cela, Gérard Lopez espère surtout pouvoir compter sur la présence de Luis Campos, expert ès transferts depuis son arrivée au sein du club nordiste en 2017. Pour l’heure, le doute subsiste malgré un réchauffement des relations entre les deux hommes. Ce début de frictions n’est pas passé inaperçu aux yeux de Christophe Dugarry, qui revient sur la politique sportive très particulière du LOSC.

« Le trading est compliqué et catastrophique sur la durée. C’est une des plus mauvaises idées du football actuel. Il y a les bons et les mauvais traders. Luis Campos fait partie des bons, a-t-il expliqué au micro de RMC Sport. Ça a marché à Monaco et à Lille. Il est ultra-compétent dans ce registre. Il a une grande culture foot. Si Lille ne décide pas de changer pour revenir à un football plus authentique, et continue dans le même mode de fonctionnement avec quelqu’un qui sera forcément moins bon que Campos, il y aura beaucoup de problèmes. »

Le LOSC devrait s’inspirer de Reims et de Strasbourg

Ce même Dugarry en a profité pour conseiller au LOSC de s’inspirer du travail réalisé par exemple à « Strasbourg, Montpellier et Reims. Cela fonctionne avec une identité forte. Tout ça ne peut qu’être incarné à la tête du club par un passionné. Il faut avoir tout un raisonnement autour du football. »