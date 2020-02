LOSC – Mercato : Sanches a encore son transfert avorté au PSG en tête

true

Renato Sanches a crevé le plafond de verre. Décevant en début de saison, le milieu portugais du LOSC a enfin atteint sa plénitude au fil des matches et ce malgré ses changements de poste récurrents.

Enfin d’aplomb sur le plan physique et pleinement intégré au vestiaire lillois, le joueur de 22 ans ne peut toutefois s’enlever de la tête qu’il aurait pu signer au PSG au mercato d’été 2018 alors qu’il stagnait au Bayern Munich.

« J’avais parlé avec Antero (l’ancien directeur sportif du PSG), raconte Sanches dans les colonnes de L’Équipe. Il s’était entretenu avec mon agent, Jorge (Mendes). On avait eu un bon échange. Tout était prêt. Je me souviens que j’étais au restaurant quand mon agent m’a appelé. Il me dit: ‘Demain tu t’envoles pour Paris.’ Je dis OK, je rentre à la maison et je fais mes valises. Le lendemain, à l’entraînement, mon entraîneur (Niko Kovac) me dit: ‘Tu ne pars pas!’ Je suis resté. Et je n’ai pas joué. »

Transféré au LOSC pour 20 millions d’euros cet été, l’intéressé n’a plus joué avec le Portugal depuis le 20 novembre 2018 et un match contre la Pologne (1-1).