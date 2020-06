LOSC – Mercato : un ancien défenseur central de l’OL signe en douce

true

Le LOSC devrait bientôt annoncer la signature du jeune Nassim Innocenti (18 ans), pilier de l’équipe U19 des Dogues en Youth League la saison dernière (6 apparitions).

Le LOSC travaille lentement mais sûrement sur la saison prochaine. Foot Mercato assure ainsi ce lundi que le club nordiste a fait signer en douce Nassim Innocenti, qui a pris part à la dernière campagne des Dogues en Youth League avec 6 apparitions au compteur.

« Arrivé il y a deux ans en provenance de l’OL, le jeune et solide défenseur central évolue dans l’axe gauche a prouvé sa valeur au sein du club nordiste, assurent nos confrères. Pour le récompenser, la direction lilloise va lui faire signer un premier contrat pro de 4 ans (3 ans plus un an en option) qui devrait être officialisé dans les prochaines heures. »

Innocenti vise le groupe pro du LOSC

Ce précieux sésame devrait lui ouvrir les portes du groupe pro, qu’il devrait intégrer dans les prochaines semaines. Christophe Galtier pourrait donc rapidement compter dans son effectif un stoppeur prometteur à un prix très avantageux.