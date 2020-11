LOSC - OL (1-1) : Pierre Ménès liste les héros lyonnais et rabaisse les Dogues

Le LOSC et l’OL n’ont pu se départager hier dans le choc de la 9e journée de L1. Un CSC de Zeki Celik a répondu à l’ouverture du score de Jonathan Bamba, le tout en première période (1-1). Lyon a eu le mérite de ne jamais rien lâcher à dix contre onze après l'expulsion précoce de Marcelo. Pierre Ménès a aimé cet état d’esprit et a listé plusieurs Gones dans le coup à Lille.

« Cette 9e journée s’est terminée par un bon Lille-Lyon, avec deux équipes de niveau européen même si une seule d’entre elles joue une compétition continentale cette saison. On a retrouvé un peu le Lyon du Final 8, très efficace défensivement et toujours à l’affût des bons coups offensifs. Lopes a été très bon en sortant les arrêts qu’il fallait mais j’ai surtout noté l’énorme match de Mendes en sentinelle et l’excellente rentrée de l’international algérien Benlamri. C’est un match encourageant pour Lyon, qui retrouve de la consistance dans un grand match », a-t-il analysé sur son blog.

Le LOSC ne bat jamais les cadors de L1

Du côté du LOSC, le consultant de Canal+ est un peu resté sur sa faim et a trouvé un défaut qui freine les Dogues vers les sommets. « De son côté, le LOSC a manqué de spontanéité en fin de match pour tenter d’emporter la décision, poursuit-il. On remarque quand même que, depuis le début de saison, ils n’ont battu ni Rennes ni Lyon à domicile et n’ont pas gagné à Marseille. C’est dans les gros matchs que les Nordistes doivent désormais progresser. Ça tombe bien, ils jouent à Milan jeudi… »