LOSC, OL : Aulas a une bonne raison de miser sur Galtier pour remplacer Garcia

Si la situation sportive de l'OL s'est améliorée ces dernières semaines avec les succès à Strasbourg (3-2) et l'AS Monaco (4-1), le cas Rudi Garcia suscite toujours le débat. Le coach lyonnais a beaucoup de détracteurs et ses résultats ne plaident pas forcément pour lui.

Autre donnée à prendre en compte, Garcia arrive en fin de contrat l'été prochain et la question de son remplacement, s'il n'est pas reconduit, se pose donc déjà. La Voix du Nord a expliqué ce vendredi que la la priorité lyonnaise serait claire pour un éventuel remplacement : Christophe Galtier. D'après la publication nordiste, l'OL fait les yeux doux à Galtier « depuis quelques semaines », alors que la situation du coach du LOSC n'est pas totalement claire non plus.

Galtier a établi un record offensif en octobre

Même s'il se plaît à Lille, quelques éléments pourraient le pousser à la réflexion, mais pas avant l'été prochain. Du côté de l’OL, une qualité pourrait avoir convaincu Jean-Michel Aulas de miser sur lui : son football offensif, denrée très prisée à Lyon. En octobre, le LOSC a ainsi tourné à une moyenne de 2,8 buts par match, ce qui constitue un record pour le Marseillais sur un mois depuis son arrivée à Lille en janvier 2018. Le mois d’octobre 2020 devance ainsi celui d’avril 2019 (2,75 buts par match).