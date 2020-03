LOSC – OL : Garcia va dégainer sa nouvelle arme fatale

true

Le LOSC et l’OL vont savoir qui a les épaules suffisamment larges pour se lancer dans la course à la prochaine Ligue des champions. Vainqueurs à l’aller, les Dogues semblent avoir un avantage sur leurs adversaires du jour, du moins dans l’ascendant psychologique.

La rencontre au sommet de ce soir (21h) vaudra donc forcément un coup d’œil des concurrents directs de l’OL et du LOSC au classement. Pas seulement. Les plus fins observateurs auront san doute l’occasion de se pencher une nouvelle fois sur le nouveau milieu de terrain qui fait le force des Gones : Tousart, Guimarães et Aouar. Celui-ci est annoncé titulaire au stade Pierre-Mauroy pour contrer le robuste 4-4-2 à plat de Christophe Galtier.

Guimarães a équilibré l’OL

« On a un milieu complémentaire, se réjouit Garcia dans les colonnes de L’Équipe. Entre technique, physique et intelligence tactique. Guimarães nous permet de nous installer chez l’adversaire et de jouer en attaques placées, donc oui, c’est une satisfaction. À partir du moment où ça marche, c’est difficile pour les autres de rentrer dans le onze. » Dans l’enchaînement rapproché des matches, le coach de l’OL privilégie donc la continuité plutôt que le sang frais.