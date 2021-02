LOSC, OL, RC Lens : ils sont dans l’équipe type de la 26e journée de L1

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : le top 10 des joueurs en fin de contrat en Liga

Le LOSC a repris les commandes de la Ligue 1 dimanche grâce à sa victoire spectaculaire à Lorient (1-4). Les Dogues ont réussi l’autre tour de force de placer deux joueurs dans l’équipe type de cette 26e journée de L1 : José Fonte et Benjamin André.

Suependu contre l’Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa (1-2), le milieu a fait un bien fou à l’entrejeu du LOSC avec notamment 10 ballons récupérés dans sa zone. Du côté du RC Lens, Jonathan Clauss a aussi brillé contre le Dijon FCO (2-1). Le piston droit des Sang et Or a été l’auteur d’une passe décisive et très actif dans son couloir, de même que Seko Fofana.

Depay a encore brillé avec l'OL

Le transfuge de l’Udinese monte en puissance ces derniers temps en Artois. Enfin, Memphis Depay a hérité de la note de 8/10 pour sa prestation lumineuse vendredi à Brest (3-2). Le capitaine des Gones a encore flambé avec un but et une passe décisive.