LOSC, OM : Galtier n’a pas du tout rassuré Lopez, qui ne le retiendra pas !

Alors que L’Équipe fait savoir que Christophe Galtier a rassuré Gérard Lopez sur un éventuel départ du LOSC à l’OM, les derniers bruits disent le contraire.

Le feuilleton Christophe Galtier démarre sur les chapeaux de roue. Ce dimanche, et comme déjà évoqué hier soir, L’Équipe assure que le coach du LOSC est dans le viseur de l’OM pour pallier un éventuel départ d’André Villas-Boas et que ses agents se seraient rapprochés du club phocéen en vue de cette possibilité.

Agacé par cette rumeur, Gérard Lopez aurait décroché son téléphone pour en parler au principal intéressé. À la question de confiance « Est-il vrai que tu as eu un contact avec l’OM ? », Galtier aurait répondu non au président du club nordiste. C’est la version du quotidien sportif… balayée par OM United. Le compte Twitter, qui fut le premier à évoquer un intérêt entre l’OM et Galtier il y a deux semaines, assure que cela est « faux » sans en dire davantage sur le sujet.

Lopez ne retiendra pas Galtier

Une affirmation qui peut s’entendre dès lors que L’Équipe explique aussi que le président du LOSC dit régulièrement en privé que si son coach veut partir, il ne le retiendra pas. Galtier, dont l’entourage a démenti tout contact avec l’OM, pourrait-il être tenté par l’expérience marseillaise à un an du terme de son contrat ? Une réunion au sommet est prévue en septembre au LOSC, mais la donne pourrait changer d’ici là.