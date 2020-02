LOSC, OM, Girondins, PSG, RC Strasbourg : ils sont dans L’Equipe-type !

true

Marquée par le choc PSG – OL (4-2), la 24e journée de Ligue 1 n’a pas laissé beaucoup de places aux Lyonnais et aux Parisiens dans le onze-type du quoditien « L’Equipe ». En effet, seul Angel Di Maria s’immisce dans le onze cette semaine. En revanche, on retrouve trois nîmois avec Bernard Blaquart (entraîneur), Florian Miguel et Romain Philippoteaux. Les Crocos sont le club le plus représenté devant le LOSC.

Lille cale en effet deux représentants dans le onze avec Gabriel derrière et Renato Sanches au milieu. Dans les buts, le « fenomeno » Steve Mandanda (OM), immense face à Toulouse (1-0), confirme son excellente saison. Tout comme Wissam Ben Yedder (AS Monaco) et Andy Delort (MHSC) aux avants-postes.

Le bordelais Otavio, le brestois Brendan Chardonnet et le strasbourgeois Kenny Lala, buteur sur penalty, complètent le onze. Pour le latéral droit alsacien, abonné de L’Equipe-type la saison passée, il s’agit d’un retour !