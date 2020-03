LOSC, OM – Mercato : les deux clubs ciblent un ex-espoir du Stade Rennais

true

Passé Evian Thonon Gaillard et la réserve du Stade Rennais, fréquentée entre 2016 et 2018, Stéphane Diarra (Le Mans, 21 ans) est en train de se faire un nom en Ligue 2. Si son club sarthois bataille pour sa survie (19e), l’ailier ivoirien fait quant à lui ses matches (28 apparitions toutes compétitions confondues, 4 buts, 4 passes) et attire les regards.

Le meilleur dribbleur de Ligue 2

Selon « L’Equipe », qui consacre un article aux pépites de Ligue 2 promises à un brillant avenir, Stéphane Diarra figure dans le onze-type. Sollicité par des clubs anglais (Newcastle, Leicester) et écossais (Celtic Glasgow) durant l’hiver, le natif d’Abidjan aurait fait le choix de privilégier une ville étape en France pour poursuivre son ascension.

D’après le quotidien sportif, l’Olympique de Marseille, le LOSC ainsi que le FC Lorient sont venus aux renseignements pour l’ailier de poche (1m73), considéré comme l’un des meilleurs dribbleurs de Ligue 2. D’après Le Télégramme, le Stade Rennais va suivre ce dossier de près, fort d’un intéressement de 50% sur la revente.