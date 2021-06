Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich, Alexander Nübel (24 ans) fait partie des joueurs qui agitent l'actualité du Mercato en Ligue 1. Cité du côté de l'OM, du LOSC et de l'AS Monaco, qui cherchent tous un nouveau n°1 ou à minima un « n°1 bis », l'Allemand voit déjà certaines de ses options dans l'Hexagone se refermer.

En effet, selon le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg, le LOSC n'est plus du tout dans la course pour enrôler Nübel. S'il n'évoque pas la rumeur envoyant le portier allemand à Marseille, le suiveur du Bayern Munich est beaucoup plus disserte concernant l'AS Monaco.

Alors que le dossier devrait être tranché par Nübel dans les deux prochaines semaines, les conditions sont connues : le club intéressé devra formuler une offre de prêt sans option d'achat et prendre en charge l'intégralité du salaire du gardien de but (420 000€ brut par mois). Des exigences qui freine le LOSC et sans doute aussi l'OM... Mais pas l'ASM qui l'a érigé en priorité devant le portier helvète du Borussia Dortmund Roman Bürki.

Update #Nübel: @losclive is 100 % out of the race! In 14 days it should be clear where AN will move to. Sure: Loan without an option to buy. Kahn & Co are coordinating with AN the best option. @AS_Monaco is still hot. Bürki is their 2nd choice. @SPORT1 #MeineBayernWoche ?