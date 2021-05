LOSC, OM, OL, PSG - Mercato : Da Silva (Stade Rennais) proche d’un club européen de L1 !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Bruno Genesio ne l’a pas caché hier soir : expulsé face à l’AS Monaco pour une semelle trop appuyée sur Fodé Ballo-Touré, Damien Da Silva a sans doute disputé son dernier match au Stade Rennais (1-2).

En plus de la défaite, il restera donc un goût amer dans la bouche du capitaine du club breton, en fin de contrat en juin et qui ne prolongera donc pas l’aventure chez les Rouge et Noir. Annoncé vers l’étranger, Da Silva pourrait néanmoins rester en France.

Da Silva va rester en France

« Damien Da Silva va rester en France et s’engager dans une équipe qui va jouer l’Europe la saison prochaine, affirme Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Le défenseur central du Stade Rennais arrivait en fin de contrat en juin prochain. PS : dès que ça sera signé, je dévoilerai le club. » Vu les projets de l’OM et du PSG, il semblerait qu’on se dirige plutôt vers une bataille à trois entre l’OL, le LOSC... et l’AS Monaco.