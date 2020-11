LOSC : Pierre Ménès offre un joker à Jonathan David

Le LOSC a sauvé l’honneur du football français de bien belle manière. En donnant une leçon à l’AC Milan jeudi à San Siro (3-0), les hommes de Christophe Galtier ont envoyé un message fort à l’Europe. « Lille a offert le rayon de soleil du foot français en réalisant un match absolument magnifique à San Siro, applaudit Pierre Ménès sur son blog. Par moments, cette équipe du Milan leader de Serie A s’est fait ridiculiser par des Nordistes qui ont montré tout ce qui manque aux clubs français : de l’organisation, du pressing, un milieu de terrain porté vers l’avant - le meilleur de Ligue 1 et de loin - et un joueur de classe mondiale. Car Renato Sanches a livré une prestation XXL. »

« J’ai trouvé David mieux intégré dans le collectif »

Le consultant de Canal+ ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a même donné une nouvelle chance à Jonathan David, pourtant décevant et bloqué à zéro but depuis son arrivée au LOSC cet été. À Milan, l'attaquant canadien (20 ans) a enfin marqué des points. « Renato Sanches et Yusuf Yazici n’ont pas été les seuls à briller sur le front de l’attaque lilloise. Même s’il n’a toujours pas marqué, j’ai trouvé David mieux intégré dans le collectif et beaucoup plus intéressant dans le jeu, avec en plus une passe décisive, a ajouté Ménès. Lui aussi semble monter en puissance. »