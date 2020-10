LOSC : Pierre Ménès prend Lille pour taper sur l’OM et le PSG

Si le Stade Rennais avait fait honneur au football français mardi face à Krasnodar pour ses débuts en Ligue des champions, que dire du LOSC hier en Ligue Europa ? Les hommes de Chrsitophe Galtier ont marché sur le Sparta à Prague grâce notamment à la prestation lumineuse de Yusuf Yazici (4-1).

Pierre Ménès, déjà remonté par les prestations de l’OM et du PSG auparavant, a profité de l’aubaine lilloise pour recadrer les choses après notamment la débâcle de l’OGC Nice à Leverkusen (2-6). « À part Lille, le désastre, a tonné le consultant de Canal+ sur son blog. Heureusement que le LOSC était là pour sauver le football français d’une semaine terrifiante. Trois défaites, un nul et une victoire, 4 points pris sur 15, c’est évidemment un bilan catastrophique et qui en dit long sur le niveau de notre Ligue 1 en ce moment. »

Le calendrier au centre des débats

Le trublion du PAF ne veut pas trouvé d’excuse mais a néanmoins mis le doigt sur le souci du calendrier qui pend au nez des clubs français engagés en coupes d’Europe en raison de l’enchaînement très rapproché des matches. « Trois points, une belle différence de buts, des titulaires mis au repos… Compte tenu de ce calendrier démentiel qui attend tous les clubs européens, c’est tout bénef’ pour le LOSC, a poursuivi Ménès. En parlant de calendrier, les joueurs sont vraiment pris pour des morceaux de viande à devoir jouer tous les trois jours pendant six semaines. En même temps, si les clubs français avaient été un peu plus brillants... »