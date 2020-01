LOSC – PSG (0-2) : Galtier enrage contre l’arbitre, Lopez taxe Neymar d’anti-jeu ! 

true

Neymar survole les débats en ce moment en Ligue 1. Eu égard au potentiel du crack brésilien du PSG, c’est tout sauf une surprise. Ce qui est plus épatant, c’est de le voir autant en forme à ce stade avancé de la saison, lui qui a l’habitude de geler avec les frimas de l’hiver. Cette année, ce n’est pas le cas. Le LOSC s’en est rendu compter hier en cédant à deux reprises devant le PSG, une frappe magnifique en lucarne et un penalty contestable pour une faute parisienne préalable.

Galtier pas convaincu par l’arbitrage

« C’est un fait de match important, confirme Christophe Galtier en référence à une faute sur Jonathan Ikoné. Je pense que le penalty a été injustement sifflé. S’il ne l’avait pas été, la physionomie de la rencontre aurait pu être différente. » Gérard Lopez, en rage, a été beaucoup moins sobre que le coach du LOSC. Il s’en est même vertement pris à Neymar !

« Le premier but, il y a une faute d’antijeu de Neymar »

« Il y a deux buts, effectivement étranges. Le premier, pour moi et pour d’autres, il y a une faute d’antijeu de Neymar, il continue et il met le but, a-t-il pesté en zone mixte. Sur le deuxième, il y a carrément faute sur Ikoné. Le règlement est ce qu’il est, normalement on doit revenir à l’action, on n’y revient pas donc je ne sais pas à quoi il sert. Un match comme ça, mérite un arbitrage d’un niveau au moins équivalent aux deux équipes. Si l’arbitrage a été moyen ? Je ne vais pas vous contredire. »