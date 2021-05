LOSC, PSG, OL, OM : ils représenteront la Ligue 1 à l'Euro 2021

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Ils seront sans doute une trentaine, répartis aux quatre coins de l'Europe, à disputer l'Euro 2021. Malgré toutes les critiques dont elle fait l'objet, la Ligue 1 est encore un gros pourvoyeur de talents pour la grande messe de l'UEFA. Si on ne connaîtra les listes définitives de 26 des sélectionneurs que le 1er juin, à dix jours du début de la compétition, on peut dès aujourd'hui se faire une idée de qui seront les représentants de l'élite française les plus sollicités.

La L1 n'est pas là pour faire de la figuration

Ouvert à 24 équipes pour la première fois mais répartis sous 13 (ou 14) drapeaux, les habitués des terrains hexagonaux auront un vrai rôle à jouer. S'il est remis Marco Verratti portera le jeu de l'Italie dans une poule A où il affrontera la Suisse du bordelais Loris Benito ou la Turquie du trio d'enfer du LOSC (Celik – Yazici – Yilmaz).

Dans le groupe B, Kasper Dolberg, s'il est sélectionné avec le Danemark malgré sa saison délicate à Nice, tentera de tirer son épingle du jeu face à la Russie du stratège monégasque Aleksandr Golovin et la Belgique de Jason Denayer (OL) et Jérémy Doku (Stade Rennais). Dans les poules C, D et E, les matchs ne vaudront surtout que pour jouer un peu les prolongations avec le capitaine des Pays-Bas Memphis Depay (en partance de l'OL) ou assister au retour en grâce polonais d'Arkadiusz Milik (OM), dont l'association avec Robert Lewandowski promet de vraies étincelles.

Mais celle vers qui tous les regards seront tournés sera assurément la poule F. Celle de la France où le tandem du PSG Presnel Kimpembe – Kylian Mbappé est attendu titulaire. Contrairement à l'allemand de Monaco Kévin Volland, déjà bien content d'être là. Les Bleus croiseront le fer avec le Portugal, l'autre patrie très « Ligue 1 friendly » du tableau final (4 joueurs avec le lyonnais Anthony Lopes, les lillois José Fonte et Renato Sanches ainsi que le couteau suisse du PSG Danilo).

Le LOSC club de Ligue 1 le plus présent à l'Euro devant le PSG