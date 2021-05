LOSC, PSG, OL, RC Lens : l'équipe type de la saison 2020-2021 de Ligue 1 dévoilée !

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Une heure après le dénouement de la saison 2020-2021 de Ligue 1, qui a vu le LOSC être sacré champion de France pour la 4e fois de son histoire, l'UNFP a dévoilé l'équipe type de la saison. On y retrouve cinq Parisiens, deux Lillois, un Sang et Or, un Lyonnais et un Monégasque.