LOSC, RC Lens, ASSE : un ex dirigeant déballe toutes ses galères dans les trois clubs !

Sur son divorce délicat avec le LOSC... à cause de Rudi Garcia

« Quand j’ai senti qu’avec Rudi Garcia qui ne voulait que des joueurs d’expérience, ce modèle était en danger, on se sépare de lui en juin 2009 (finalement Michel Seydoux rappelle son coach et le vire dix jours plus tard, NDLR). J’en garde une forme d’injustice ».

Sur son difficile passage au RC Lens en 2013

« J’ai un profond respect pour Gervais (Martel). Mais là, avec l’investisseur azéri Hafiz Mammadov, on a vécu les 1001 nuits ! C’est un club incroyable, mais c’était aussi un joyeux bordel. Avec Antoine Kombouaré, le coach, on a fait ce qu’on a pu. On allait au restaurant du Louvre et on parlait de tout sauf de foot… »

Sur son passage à l'ASSE en 2019

« Chez les Verts, Claude Puel est appelé sur le banc et conditionne mon arrivée à la sienne : c’est un coach qui débarque avec un DG en somme… Mais là, c’est le chaos. Une usure généralisée a gagné le club. J’ai n’ai eu aucun motif de réjouissance en 15 mois là-bas. À tel point que ça m’avait épuisé : je n’avais plus envie de revenir dans le foot. »

Sur son retour aux fondamentaux à Angers

« Il me dit qu’il veut que je fasse à Angers la même chose qu’à Lille. Au Losc, j’étais le patron de tout. J’assurais la performance sportive et financière en respectant le cadre budgétaire. Je n’avais aucune limite de signature. Ici, les contours sont encore à définir. Le DG que je suis ne revendique aucun pouvoir, il assume celui que son actionnaire lui donne. »