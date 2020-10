LOSC - RC Lens : des débordements entre supporters sont craints, les amendes seront salées

Le huis-clos imposé ce soir au stade Pierre-Mauroy en raison de la crise sanitaire n’empêchera peut-être pas des débordements en marge du derby entre le LOSC et le RC Lens (21h). Gérard Lopez et Joseph Oughourlian ont beau avoir calmé le jeu dans un entretien croisé dans L’Équipe, hier, les autorités craignent des incidents si les supporters les plus radicaux des deux camps venaient à se croiser. D’autant que six groupes de supporters lensois ont lancé un appel commun ces derniers jours.

30 000 euros d’amende

« Ça peut inciter les supporters lillois les plus hostiles à venir les rencontrer pour provoquer des affrontements, glisse une source policière au quotidien sportif. On ne sait pas non plus si des Lensois tenteront d’entrer dans les limites de la métropole lilloise voire jusqu’au parvis du stade. » En amont, la préfecture du Nord a interdit l’accès aux abords et au parvis de l’enceinte aux supporters des deux clubs de 14 à 21 heures aujourd’hui, sous peine de six mois de prison et de 30 000 € d’amende.