LOSC - RC Lens : Galtier a déjà identifié le principal danger des Sang et Or

Le derby du Nord se disputera à huis-clos ce soir au stade Pierre-Mauroy (21h). La bonne nouvelle pour les Lillois, c’est qu’ils seront peut-être moins nombreux à admirer les arabesques de Gaël Kakuta. Le meneur de jeu du RC Lens s’annonce comme un poison pour la défense des Dogues, d’autant qu’il a déjà fait des misères au club nordiste lorsqu’il évoluait à l’US Lille-Moulins Carrel dans son plus jeune âge.

« Un pur joyau avec une super mentalité, se souvient dans L’Équipe son coach en poussins Grégory Daudus. Il venait seul au club, je n’ai jamais vu personne de sa famille. Et quand je le voyais jouer en bas de chez lui, il était souvent seul, aussi. Le LOSC le connaissait bien, il faisait des stages là-bas et il leur avait mis la misère sur les deux matches, mais Lens a été plus réactif. »

Christophe Galtier n’a pas attendu cette déclaration pour savoir que Kakuta serait l’homme à surveiller du côté du RC Lens. « Lens est une équipe qui avance sur l'adversaire. Certes il y aura des absents mais ils ont un joueur qui fait un très bon début de saison, c'est Gaël Kakuta, a-t-il glissé en conférence de presse. C'est une équipe généreuse, qui joue bien, qui essaie de contrarier les premières sorties de balle. »