LOSC, RC Lens : Gérard Lopez chauffe encore plus fort les Sang et Or !

Gérard Lopez a encore titillé le RC Lens en vue de la saison prochaine en L1. Le président du LOSC voit son équipe largement en avance sur les Sang et Or.

Les supporters vont finir par croire que Gérard Lopez fait une fixation sur le RC Lens. Certains interpréteront même les tout derniers propos du président du LOSC sur les Sang et Or comme un possible complexe d’infériorité.

Déjà offensif en fin de semaine dernière sur l’écart entre les deux clubs, à l’avantage des Dogues à ses yeux, Lopez en a en effet remis une bonne couche ce lundi dans les colonnes de L’Équipe. Le thème uniquement sportif est ciblé au détour de la rivalité géographique entre les deux formations.

« Lille est et doit rester le club phare du Nord »

« C’est le jeu. C’est important pour la région. Ça fait parler. C’est le foot comme je l’aime, la passion, la victoire, la défaite, chambrer, encourager. Un derby n’est jamais anodin. Lille est et doit rester le club phare du Nord, martèle le président du LOSC dans le quotidien sportif. Lens a connu de belles pages d’histoire. Mais on a désormais un net avantage. J’aimerais qu’on le garde. Je dis ça alors que je connais bien et que j’apprécie le propriétaire du RC Lens (Joseph Oughourlian, également résident londonien et financier). »