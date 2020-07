LOSC : Gérard Lopez chauffe le RC Lens comme jamais avant les retrouvailles en L1 !

true

S’il n’a pas encore connu la chaleur d’un derby depuis sa prise de pouvoir au LOSC, Gerard Lopez est visiblement prêt à en découdre avec le RC Lens.

Outre le plaisir général des amateurs de football de revoir le RC Lens en Ligue 1, la remontée du club Sang et Or offre aussi le grand retour des derbys face au LOSC. La rivalité entre les deux clubs nordistes va donc pouvoir reprendre, même si Lille a pris une belle avance ces dernières années avec le projet porté par Gerard Lopez.

Et le président lillois, justement, semble bien décidé à chauffer l’atmosphère dès maintenant. Dans un entretien à paraître dans la Voix des Sports, le président lillois a évoqué sa version piquante du derby nordiste. « Je connais le derby du Nord, même si je regardais encore la télé en noir et blanc quand Lens était en Ligue 1 (sourire) », a d’abord lâché un Gérard Lopez très chambreur.

« Le retour de Lens, ça me va très bien, tant qu'on arrive à les battre et tant qu'on ne perd pas de vue que le LOSC est bien le club le plus important de la région. »Gérard Lopez

Le président lillois compte en tout cas sur ses joueurs pour asseoir la domination lilloise sur le plan régional. « Leur retour ? Ça me va très bien, tant qu’on arrive à les battre et tant qu’on ne perd pas de vue que le LOSC est bien le club le plus important de la région », a prévenu Lopez. Un discours qui ne devrait pas manque de galvaniser du côté lensois.