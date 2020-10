LOSC : les Dogues envoient un signal qui peut inquiéter les Sang et Or pour le derby

LOSC - RC Lens sera sans aucun doute le choc de la 7e journée de L1 le dimanche 18 octobre. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il a été choisi pour figurer en clôture du week-end en prime time.

En attendant, les deux équipes affûtent leurs armes en cette période de trêve internationale et réalisent un début de saison canon puisqu’elles se classent respectivement à la deuxième et troisième place du classement. La dernière journée a d’ailleurs été très riche pour le LOSC, qui a réussi le petit exploit de squatter l’équipe type de France Football avec quatre de ses joueurs brillants à Strasbourg (3-0) : Mike Maignan, Zeki Celik, Domagoj Bradaric et Renato Sanches.

Le RC Lens meilleur au Mercato

Seul Facundo Medina a été incorporé à leurs côtés après sa solide prestation devant l’ASSE à Bollaert (2-0). Le RC Lens n’est néanmoins pas en reste et peut se targuer d’avoir été hissé au premier rang du classement des clubs de L1 du quotidien L’Équipe concernant son recrutement estival. Le Racing fait ainsi jeu égal avec l’OGC Nice (17/20) mais se classe devant le Stade Rennais (3e, 15/20)... et le LOSC (6e, 14/20).