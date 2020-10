LOSC - RC Lens : les supporters lensois lancent le derby contre les « chiens lillois »

À une semaine du derby du Nord entre le LOSC (2e) et le RC Lens (3e), qui se déroulera dimanche au stade Pierre-Mauroy, les supporters Sang et Or ont déjà lancé le match. Comme déjà évoqué hier soir, quelques fans de Lens se sont introduits par effraction au centre d'entraînement de Luchin dans la nuit de samedi à dimanche.

Ils ont remplacé un drapeau lillois par un drapeau où sont inscrites les quatre lettres de Lens et une injure envers le LOSC. Le club n'a pas communiqué sur le sujet, mais selon le quotidien, le club va déposer une plainte ce matin pour « intrusion et incitation à la haine. »

Hier soir, le communiqué de rassemblement des différents groupes de supporters du RC Lens ne devrait rien faire pour apaiser les tensions entre les deux grands rivaux régionaux. « Nos joueurs, exemplaires d’envie et de motivation, vont enfin affronter les chiens lillois pour un derby que nous attendons tous depuis le 3 mai 2015 », peut-on notamment lire dans le message en question. Ça promet.