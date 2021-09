LOSC, RC Lens - Mercato : Aurier prêt à un crime de lèse-majesté en Angleterre ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

Libéré de son contrat à Tottenham, Serge Aurier (28 ans) a vu son nom cité du côté du LOSC. Une rumeur qui a fait long feu puisque le défenseur ivoirien, formé au RC Lens, a rapidement démenti toute éventuelle trahison avec un message posté dans une story Instagram (« Sang et Or à vie, sachez-le ! »).

S'il n'est pas prêt à passer d'un club ennemi à l'autre en France, Serge Aurier est visiblement beaucoup moins sensible aux rivalités anglaises. En effet, selon Sky Sport, l'ancien joueur du PSG pourrait non seulement rester à Londres mais également signer chez le plus gros rival des Spurs : Arsenal.

Prêt à tout pour rester en Angleterre, Serge Aurier ?