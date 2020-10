LOSC, RC Lens, OL, ASSE, PSG, OM, Stade Rennais : au moins sept rencontres de L1 victimes du couvre-feu !

Avec l'instauration par Emmanuel Macron d'un couvre-feu à 21 heures (et pour quatre semaines au moins) dans neuf villes de France, plusieurs affiches de Ligue 1 déjà programmées vont se retrouver à huis-clos.

Les derby LOSC – RC Lens et OL – ASSE sans supporters

Ce sera le cas pour le derby LOSC – RC Lens, programmé dimanche soir (21 heures) au Stade Pierre-Mauroy de Lille et qui devait se jouer devant 1000 spectateurs. Les Dogues recevront également Lyon dans un stade vide le 1er novembre. L'OL va aussi durement être touché par cette annonce puisque cela concernera le choc OL – AS Monaco du 25 octobre prochain et le derby face à l'AS Saint-Etienne le 8 novembre prochain.

L'OM et le PSG aussi touchés

Si sa rencontre de samedi face aux Girondins se jouera en configuration 1000 supporters, l'OM sera privé de ses fans pour la réception du RC Lens le 30 octobre. Le PSG sera concerné pour la réception de Dijon (le 24 octobre) et celle du Stade Rennais (7 novembre) au moins.