LOSC – Stade Rennais (1-0) : Galtier a réussi un nouveau pari avec Sanches

Le LOSC est en train de réussir pleinement son opération relance. En difficulté depuis le début de l’année civile, les hommes de Christophe Galtier viennent d’enchaîner deux succès marquants à Strasbourg samedi (2-1) puis hier à domicile contre le Stade Rennais (1-0).

Si, à chaque fois, le résultat sec n’est pas impressionnant, les Dogues ont mâché leurs adversaires dans le domaine athlétique. Du coup, voilà la LOSC qui revient fort au quatrième rang provisoire de L1… à trois petits points de sa dernière victime. Face au Stade Rennais, justement, Galtier a misé sur un 4-4-2 avec un entrejeu composé du duo Benjamin André – Renato Sanches. Le Portugais, placé à gauche, a brillé (6 dans L’Équipe) et remercie son coach de lui avoir enfin donné l’occasion de retrouver ses marques.

Sanches repositionné en milieu défensif

« C’est ma position préférée au milieu, explique le joueur de 22 ans dans L’Équipe. Le principal c’est d’être heureux en jouant et le plus important est d’être une équipe unie. C’est comme ça que l’on va réussir à atteindre nos objectifs, l’objectif est d’être le plus près du podium puis sur le podium. On s’en rapproche. »