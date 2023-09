LOSC, Stade Rennais : le FC Nantes snobé de l’équipe type de la 5e journée de L1 !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Le « PLM » a vécu. Ce lundi, aucun joueur de ces trois clubs majeurs du football français ne fait partie de l’équipe type de la 5e journée de L1. C’est plutôt à l’OGC Nice qu’il faut regarder, avec Melvin Bard et Terem Moffi et récompensés après la victoire à Paris vendredi soir (3-2).

Le FC Nantes oublié ?

Le match nul à rebondissements entre le LOSC et le Stade Rennais (2-2) a aussi valu son pesant d’or avec les bons élèves Rémy Cabella, Lorenz Assignon et Lenny Yoro dans ce onze de prestige. Deux Messins sont également présents après le succès à Lens : le gardien Alexandre Oukidja et le défenseur central Fali Candé. Peut-être qu’un joueur du FC Nantes (Moses Simon ?), vainqueur de son premier match de la saison à Clermont (1-0), aurait sans doute mérité sa place.

