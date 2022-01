Lyon – PSG, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Top 10 : 19 eme journée de Ligue 2 BKT

Diminué par la CAN (Toko Ekambi, Slimani, Kadewere), l'OL de Peter Bosz ne s'en tire pas trop mal avec le Covid puisque tous ses joueurs touchés et absents à la reprise de l'entraînement (Paqueta, T.Mendes, Shaqiri) sont depuis rentrés à Lyon et postulent pour le choc face à Paris. Non convoqué pour la CAN car blessé plus d'un mois, Sinaly Diomandé devrait être trop court... Tout comme Jason Denayer, sur le flanc pour encore un mois. Henrique Silva et Jeff Reine-Adélaïde devraient faire leur retour.

Les absents du côté de Lyon : Toko Ekambi, Slimani, Kadewere (CAN), Diomandé, Denayer (blessés).

Paris avec ou sans Messi ?

Du côté de Paris, la situation est assez complexe. S'il est rentré à Paris et est désormais négatif au Covid, Lionel Messi est encore incertain. Gianluigi Donnarumma, Angel Di Maria et Danilo ne devrait pas pouvoir être alignés à cause du virus. Deux éléments sont absents car à la CAN (Gueye, Hakimi) et Neymar Jr est toujours en convalescence.

Les absents du côté du PSG : Rico, Donnarumma, Danilo, Di Maria (Covid), Neymar (blessé), Gueye, Hakimi (CAN).

Lyon : Lopes – Dubois (cap.), Boateng, Lukeba, Emerson – Caqueret, Guimarães – Cherki, Paqueta, Aouar – Dembélé.

PSG : Navas – Dagba (ou Kehrer), Marquinhos (cap.), S.Ramos, Bernat – Michut, Verratti, Herrera – Wijnaldum, Messi (ou Icardi), Mbappé.