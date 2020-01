FC Nantes – OL (3-4) : la qualif’, Cherki, le Mercato… Les mots forts de Rudi Garcia

true

Sur la victoire de son équipe

« On a vu un match assez extraordinaire. Je pense que les téléspectateurs d’Eurosport doivent être ravis. Les gardiens ont été très bon, c’est ça le pire. Les coachs pourraient ne pas être satisfaits d’avoir pris des buts mais quand il y a un tel spectacle et qu’on a gagné avant les prolongations, on est ravi oui ».

Sur Rayan Cherki

« C’est un garçon à l’écoute, qui travaille. Ce qui m’a plu, comme tout le monde, c’est son doublé, ses passes dé’ et le fait qu’il obtienne le penalty… Mais au delà de ça, j’ai vu un Rayan qui a fait les courses défensives, qui a fait des bons choix dans l’élaboration du jeu, qui a joué avec ses partenaires … Cela me montre qu’il progresse et c’est plus là où je suis content de sa performance (…) Maintenant, il faut surtout que je le protège. Tout le monde va le porter aux nues alors qu’il n’a que 16 ans et 5 mois. S’il s’arrête de travailler, s’il pense que c’est facile quand il entre sur terrain, on va avoir tout perdu. Mon rôle ça va être ça. Lui dire de continuer d’être comme il est à l’entraînement et dans le temps de jeu qu’il aura ».

Sur l’état des troupes avant le LOSC

« J’ai pu sortir Bertrand Traoré qui avait une petite alerte musculaire, d’enlever Maxwel parce qu’il est très important, de donner un peu de temps à Marçal sans prendre de risque parce que lui il faut faire attention… Martin Terrier a été courageux parce qu’il a pris un coup à la cheville et il est resté jusqu’au bout. Le coach que je suis est satisfait du turn-over, de Jean Lucas notamment ».

Sur la nécessité de recruter rapidement

« Pour l’instant, on a aucune recrue. On a quatre compétitions, je pense que c’était le premier des neuf matchs qu’on va jouer en 27 ou 28 jours. J’espère qu’on aura pas de pépins et pas de blessés. Sur nos cinq blessés, deux reviendront courant février-mars mais en attendant on va jouer ces neuf matchs sans ces cinq-là (…) J’ai bien peur que si on ne se renforce pas quantitativement, on sera beaucoup trop juste pour jouer sur les quatre compétions. Bien évidemment, si on se renforce quantitativement, il faut que ça soit aussi qualitativement et que ça soit des joueurs qui apportent un plus (…) Ce soir, avec Maxwel en défense, je n’avais plus qu’Amine Gouiri comme joueur vraiment offensif. On a au moins besoin de prendre un joueur devant, ça c’est sur et plutôt il arrivera, ça sera le mieux ».

Retranscription : compte Twitter InsideGones.