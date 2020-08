Juventus – OL (2-1) : état d’esprit, Mercato… Juninho lâche ses vérités après la qualification

false

Juninho, le directeur sportif de l’OL, s’est exprimé au micro de RMC Spport après la qualification acquise sur la pelouse de la Juventus (1-0, 1-2).

La chance qui a manqué face au PSG

« C’est un exploit. Je suis très content pour les joueurs et les supporters qui ne pouvaient pas être là. L’équipe a montré beaucoup de maturité même si on a souffert. On est les premiers à éliminer la Juventus en confrontation directe. L’équipe a beaucoup évolué. La semaine dernière face au PSG, on avait manqué de chance. On en a eu un peu plus aujourd’hui pour maintenir le résultat. On est très content, on va jouer Manchester City, ce sera très dur. »

Le point Mercato

« L’entraîneur aime toujours le Mercato, il veut toujours la meilleure équipe possible. Je ne pense pas que le marché sera animé. Il y a des postes où on a des besoins mais je pense qu’il y aura plutôt des départs. Je vois qu’on parle beaucoup d’une arrivée en défense mais on a le jeune Sinaly Diomandé et je pense qu’il est prêt. De gros départs ? Quand il y a des grands joueurs dans l’effectif, c’est logique que des grands clubs avec des moyens économiques plus importants arrivent pour eux. Si on a des départs, je l’ai vu avec le président, on aura les moyens de les remplacer. »

L’état d’esprit avant tout

« L’important c’est de préparer le prochain match. Il y a quelque chose qu’on dégage ensemble, ce n’est pas parfait mais avoir éliminé la Juventus c’est un bel exploit. Je préfère un effectif un peu plus petit avec l’état d’esprit même si on perd un peu de talent. »