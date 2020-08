Juventus – OL (2-1) : exploit, arbitrage, City… Les mots de Rudi Garcia après l’exploit

true

Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL, s’est confié au micro de RMC Sport après la qualification sur la pelouse de la Juventus Turin (1-0, 1-2).

Un véritable exploit

« Je m’en rends bien compte, je sais où on est. Je suis venu avec la Roma jouer la Juve, c’est le meilleur club d’Italie mais aussi un prétendant à la victoire en Ligue des champions, qui a un extraterrestre dans son effectif, Cristiano Ronaldo qui a encore inscrit un doublé ce soir. »

La solidarité après l’injustice

« On a bien joué en première période, le penalty de la Juve était injustifié. On était moins bien en deuxième jusqu’aux entrées de Moussa Dembélé et de Jeff Reine Adelaïde qui nous donnent un nouveau souffle. Des ballons tenus plus haut. C’est ça aussi, c’est la victoire d’un groupe. On a vu Kenny Tete, Thiago Mendes ou Joachim Andersen qui est très bien rentré. »

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

La priorité est déjà City

« Je suis content pour mes joueurs, pour mon président et pour Juni. L’OL est dans le Final 8, on voulait être à Lisbonne, on y est. Je suis assez fier pour nos supporters et pour Lyon. Dans le vestiaire j’ai dit à mes joueurs qu’un match arrivait samedi et qu’il allait venir vite. Ce sera a priori Manchester City si j’ai bien compris. C’est la Champions League, il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin. On continuera à être outsider et ça nous va très bien. »

Son cas personnel ne compte pas

« Je travaille bien avec mes dirigeants, je travaille bien avec mes joueurs. C’est ce qui compte, donner le meilleur de soi-même et voir les joueurs être récompensés comme ce soir. Il y a encore du chemin mais après la déception de la finale de la Coupe de la Ligue où c’est passé tout près, on voulait absolument aller en quarts de finale. Peu de gens pensaient qu’on était capables de le faire et on l’a fait. C’est une belle chose mais il ne faut pas s’arrêter en bon chemin. »