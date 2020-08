Juventus – OL : les Gones peuvent infliger un camouflet historique à Cristiano Ronaldo

true

Dans quelques heures, l’OL se déplace sur la pelouse de la Juventus Turin en huitième de finale de Ligue des champions. Avec un petit avantage.

Ce vendredi soir, la Ligue des champions reprend ses droits avec notamment le duel entre la Juventus Turin et l’OL, huitième de finale retour avant le Final 8 qui se profile à Lisbonne. Les Gones, pour le moment, sont en ballottage favorable après leur courte victoire de l’aller. Ce qui leur offre une opportunité historique.

En effet, retrouver la Juventus en compétition officielle est l’occasion de rappeler un constat terrible. Jamais une équipe française n’est parvenue à éliminer le club turinois en match à élimination directe. A 12 reprises, la Juventus a affronté des clubs français. A chaque fois, la Vieille Dame est sortie victorieuse.

Les Gones et leur petit avantage ont donc une opportunité en or de marquer l’histoire en cas de qualification. Et pour un Cristiano Ronaldo toujours avide de chiffres pour construire sa légende, faire partie de la première équipe turinoise à chuter contre un club de l’Hexagone ferait mauvais genre…