Ligue 1, Ligue 2 : Aulas a une nouvelle idée pour conclure quand même la saison !

Sur RMC Sport, Jean-Michel Aulas (OL) a apporté une nouvelle solution pour conclure quand même la saison de Ligue 1.

Si le Premier Ministre Edouard Philippe a clairement annoncé les fins de saison de Ligue 1 et de Ligue 2 suite à la pandémie de coronavirus et à l’impossibilité de reprendre le football, même à huis clos, avant le mois d’août, Jean-Michel Aulas continue de rêver à une autre manière de conclure l’exercice 2019-2020.

Dans une interview accordée à « RMC Sport », le président de l’OL a soumis l’idée d’organiser … des play-offs pour conclure la course à l’Europe et au maintien : « Je voulais suivre de manière très claire ce qu’a initié l’UEFA, et je me disais que si on n’avait pas le temps de terminer le championnat, il était peut-être utile de se pencher sur une solution de play-offs. J’ai vu qu’un certain nombre de consultants l’avait proposée. Elle consisterait pour le haut et le bas à terminer de manière plus rapide les phases initialisées. Cette solution-là, qui conviendrait probablement à l’UEFA, est, je pense, une solution meilleure ».

S’appuyant sur l’historique récent, JMA ne veut pas entériner le classement actuel, peu arrangeant pour son club, même si un classement à la 27e journée le replaçait à la 5e place du classement : « On sait qu’au cours des six dernières années, près de 40% des clubs qui n’étaient pas en situation, soit de descendre, soit de se qualifier pour la Coupe d’Europe, pouvaient l’être à la 38e. Ce sont les statistiques qui parlent. Toutes les décisions qui pourrait être prises pourront être justifiables ou critiquables. Ceux qui pensent que la solution est d’arrêter le championnat à la 28e journée doivent imaginer que ceux qui ont d’autres solutions ont aussi raison qu’eux ».